Koronawirus. W Europie powstają ośrodki rehabilitacyjne do walki ze skutkami koronawirusa

Koronawirus. Specjalistyczne ośrodki rehabilitacyjne powstają w Europie

Choroba COVID-19 to nie tylko podwyższona temperatura, duszności i uszkodzenia płuc. Jak relacjonuje CNN to także inne objawy, z którymi chorzy zmagają się już nawet po wyleczeniu. To między innymi mgła mózgowa czy przewlekłe zmęczenie. By pomóc w walce z tymi dolegliwościami w całej Europie powstają specjalistyczne ośrodki rehabilitacyjne.