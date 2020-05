Koronawirus w Europie. Hiszpania otwiera granicę dla turystów

Nie jest to jedyna zapowiedź związana z łagodzeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa w tym kraju. Ruszy także hiszpańska piłkarska La Liga . 8 czerwca, na razie na stadiony z pustymi trybunami, wrócą piłkarze.

Premier Hiszpanii zapowiedział wznowienie ruchu turystycznego tuż po tym, jak przez ulice wielu miast przetoczyły się zmotoryzowane manifestacje. Ich organizatorami była skrajnie prawicowa partia Vox, nawołująca do zniesienia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Ugrupowanie to podkreśla, że mają one zgubny wpływ na hiszpańską gospodarkę.