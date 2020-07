Koronawirus USA. Thomas Macias żałował uczestnictwa w imprezie. Dzień po publikacji postu w internecie zmarł

Koronawirus USA. Poszedł na imprezę i zakaził się koronawirusem

- Z powodu mojej głupoty naraziłem moją mamę, siostry i pozostałą część mojej rodziny. To bardzo bolesne doświadczenie. To nie jest żart. Jeśli musisz wyjść, załóż maseczkę i trzymaj dystans społeczny. Mam nadzieję, że z pomoca Boga będę w stanie to przetrwać - napisał Macias w facebookowym poście. Informację upubliczniono dopiero dwa tygodnie po śmierci mężczyzny.