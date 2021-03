Koronawirus trawi Niemcy. "Liczby pędzą w górę"

Koronawirus pustoszy Niemcy. Wszystko przez III falę zakażeń COVID-19, która z impetem uderzyła w Europę i doprowadziła do drastycznego wzrostu zakażeń.

Koronawirus Niemcy. "Liczby pędzą w górę"

To, że sytuacja związana z epidemią koronawirusa w Niemczech jest zła, podkreślił też premier Badenii-Wirtembergii Winfried Kretschmann. Polityk stwierdził, że konieczny jest wcześniejszy szczyt rządu federalnego z władzami landów ws. zaostrzenia lockdownu. - Widzimy, że liczby dosłownie pędzą w górę - podkreśla Kretschmann.

Do podjęcia podobnych kroków walce z epidemią koronawirusa wzywa ekspert ds. zdrowia z partii SPD, Karl Lauterbach. - Ograniczenia dotyczące wychodzenia od godz. 20:00 przez dwa tygodnie zadziałają - widzieliśmy to we Francji, Wielkiej Brytanii i Portugalii - ocenia.