Koronawirus. Szwecja. Seniorom odmawiano leczenia?

Jak donosi regionalna szwedzka gazeta "Ekuriren", w szwedzkich szpitalach dochodziło do licznych nieprawidłowości. Główny Zarząd Zdrowia i Opieki Medycznej wydał niejasne wytyczne dotyczące wieku pacjentów chorych na COVID-19 podlegających leczeniu szpitalnemu. Zgodnie z wytycznymi, w przypadku braku wolnych miejsc, szpitale miały odmawiać przyjęcia pacjentom w zaawansowanym wieku. Kwalifikacja do leczenia szpitalnego miała być uzależniona także od rodzaju i liczby chorób, na jakie cierpią pacjenci. W przypadku braku miejsc przyjmowane miały być wyłącznie osoby młodsze i lepiej rokujące.

Koronawirus. Szwecja. Seniorzy bez opieki medycznej?

Podobne wytyczne otrzymały także szwedzkie domy opieki. Decyzja o tym, czy pensjonariusze będą mieli prawo do leczenia na COVID miała zapadać jeszcze zanim zachorują. Do oceny możliwość objęcia leczeniem służyła tzw. dziewięciostopniowa skala CFS, określająca przewidywalną długość życia. Pytano w niej, czy pacjenci potrafią samodzielnie przygotować posiłki bądź pranie. "Jeśli nie, to nie otrzymasz opieki szpitalnej" - czytamy w gazecie "Ekuriren".