Koronawirus. Szkoły mają duży problem. Rodzice odmawiają przestrzegania zaleceń

"W odpowiedzi na otrzymany regulamin dotyczący obowiązku noszenia na terenie szkoły oraz w autobusie szkolnym maski/przyłbicy zasłaniającej usta i nos oraz dezynfekcji rąk przez dzieci w związku z covid-19 nie wyrażam zgody, aby moje dzieci (imię i nazwisko) były narażone na utratę zdrowia wynikającego z utrudnienia swobodnego oddychania oraz patrzenia przez zakrzywioną wokół głowy pleksę" – to fragment pisma, jakie rozsyłają sobie rodzice, którzy podważają wprowadzone środki ochrony przed koronawirusem.

Koronawirus. Powrót do szkoły i sprzeciw rodziców

- Żona zaniosła takie pismo dyrektorce dzisiaj rano. Nasze dziecko nie miało maseczki, więc nie zostało wpuszczone do szkoły. Teraz dyrekcja się zastanawia, co zrobić, bo nie byli przygotowani na taką ewentualność – mówi nam tata dziesięciolatki. Nie chce podawać swoich danych, ponieważ boi się reakcji rodziców, którzy obawiają się koronawirusa.

W piśmie rodzice piszą, że nie wyrażają zgody także na mierzenie dziecku temperatury, zamykaniu go w izolatorium w razie objawów infekcji oraz dezynfekowania rąk ich dzieciom. – Maseczki i przyłbice nie zapobiegają transmisji koronawirusa – mówi nasz rozmówca.

Przytaczamy mu liczne badania naukowe i opinie wirusologów, że maseczki minimalizują ryzyko zakażenia koronawirusem. Nie potrafi się do nich odnieść. Przyznaje, że on i wielu innych rodziców, którzy zanoszą powyższe pismo do szkoły, jest także przeciwnych obowiązkowym szczepieniom.