Koronawirus. Szkolenia rekrutów w policji we własnym zakresie

Nowe zasady podstawowego szkolenia zawodowego wprowadziła decyzja nr 226 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 sierpnia 2020 roku. Jak tłumaczy Komenda Główna Policji - wymusił je stan epidemii w Polsce. Policja zapewnia, że kursy merytorycznie nie odbiegają od obowiązujących wcześniej. Co prawda skrócono czas trwania dni szkoleniowych ale wydłużono w ciągu dnia godziny dydaktyczne. - Obecnie obowiązujący program umożliwia kierownikowi jednostki szkoleniowej wskazanie zagadnień przeznaczonych do opanowania w ramach pracy własnej, odbywających szkolenie słuchaczy. Jednocześnie podkreślić należy, że po ukończeniu ww. szkolenia policjanci są zobowiązani do uczestnictwa m. in. w doskonaleniach zawodowych, które służą pogłębieniu zdobytej podczas szkolenia wiedzy i umiejętności - napisał rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka.