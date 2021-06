Koronawirus. Szczepionka mRNA i zapalenie mięśnia sercowego. "Możliwa zależność"

Koronawirus. Sporna sprawa szczepienia dzieci

Do 11 czerwca w USA zdiagnozowano u 323 pacjentów w wieku poniżej 30 lat zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie osierdzia po zaszczepieniu ich szczepionką typu mRNA. W sumie do tego czasu w Stanach Zjednoczonych taką szczepionkę podano ponad 20 mln osób w wieku od 12 do 29 lat. Liczba osób, które po zaszczepieniu zachorowały, jest zatem bardzo mała, ale większa niż można by oczekiwać w tej grupie wiekowej.