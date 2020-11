Koronawirus. Sytuacja w Mediolanie "nie do zniesienia"

Minionej doby we Włoszech potwierdzonych zostało ponad 22 tysiące nowych przypadków zakażenia koronawirusem przy wykonaniu 135 tysięcy testów. Z powodu infekcji zmarło kolejne 233 osoby. Liczba śmierci wywołanych SARS-CoV-2 zbliża się do 40 tysięcy.

Koronawirus. Sytuacja "nie do zniesienia"

Ponownie w najgorszej sytuacji znalazła się Lombardia, gdzie liczba owych zakażonych wyniosła 5 tysięcy. W wyjątkowo słabej kondycji są szpitale w stolicy regionu - Mediolanie. Tamtejsi lekarze wzywają władze miasta do natychmiastowego lockdownu. Roberto Carlo Rossi, prezes mediolańskiej Izby Lekarskiej w apelu do włodarzy stwierdza że sytuacja miejskich szpitali stał się nie do zniesienia.