Koronawirus. Straż Graniczna: na tych przejściach czeka się najkrócej. Na polecenie szefa MSWiA kierowcom dostarczano posiłki

Po tym, jak Unia Europejska wprowadziła czasową blokadę swoich granic zewnętrznych w celu ograniczenia pandemii spowodowanej koronawirusem, również na polskich granicach utworzyły się gigantyczne kolejki. Wszyscy podróżni są też poddawani kontroli sanitarnej, co wydłuża czas odpraw. Wygląda jednak na to, że sytuacja powoli wraca do normy. Wynika tak z najnowszego raportu Straży Granicznej o czasie oczekiwania na odprawę na najważniejszych przejściach granicznych. Jest dużo lepiej niż jeszcze kilkadziesiąt godzin wcześniej, gdzie na przejściu czekało się nawet 30 godzin.