Koronawirus sparaliżował portugalską ochronę zdrowia. Kraje oferują pomoc

W sobotę rząd Portugalii poinformował, że najciężej chorzy na COVID-19 pacjenci będą transportowani do placówek medycznych na Maderze . Za decyzją stała pogarszająca się drastycznie sytuacja portugalskiego systemu opieki zdrowotnej.

W niedzielę przedstawiciele hiszpańskiej służby zdrowia przekazali mediom, że Portugalczycy wysyłani są również do szpitali na terenie Hiszpanii. Pomocną dłoń do portugalskiego rządu wyciągnął również kanclerz Austrii.

Koronawirus. Austria na pomoc Portugalii

Sebastian Kurz we wpisie w mediach społecznościowych poinformował, że austriackie placówki medyczne wyrażają pełną gotowość do przyjęcia ciężko chorych pacjentów z Portugalii. Wcześniej gotowość pomocy zadeklarował również rząd Niemiec. Jak informuje lizbońskie radio Observador, do Portugalii mają lada dzień przyjechać niemieccy lekarze wojskowi, a wraz z nimi niezbędny sprzęt medyczny.