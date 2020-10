Koronawirus. Rząd zapowiada obostrzenia dla seniorów

Premier ujawnił także szerszy plan wobec seniorów. - Nasze działania tutaj muszą być zdecydowane. Seniorzy, bardzo proszę, zostańcie w domach - apelował Morawiecki. Rząd zapowiedział powołanie "Korpusu Wsparcia Seniorów", który będzie pomagał najstarszym obywatelom w codziennych sprawach, takie jak zakupy. - To będą m.in. harcerze, żołnierze WOT, wojska operacyjne, a także wolontariusze. Pomoc będzie uruchomiona od razu - zapewniał szef rządu.

Koronawirus. Premier: uruchamiamy specjalną infolinię dla seniorów

Z najnowszych statystyk dotyczących epidemii wynika, że największy udział zgonów wśród zakażonych COVID-19 pacjentów są seniorzy powyżej 70 roku życia. - 70 proc. wszystkich zgonów to właśnie seniorzy, dlatego podjęliśmy tak poważne decyzje - tłumaczył premier.

Minister Marlena Maląg przekazała, że uruchomiono specjalną infolinię (22 505 11 11). - Konsultant zbierze konkretne dane, one zostaną skierowane do DPS i stamtąd zostanie dostarczona pomoc. Drodzy seniorzy: zostańcie w domu, nie zostawimy was bez wsparcia - mówiła polityk.