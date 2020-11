Koronawirus. Rośnie liczba pogrzebów. Nawet 2 tygodnie czekania na pochówek

Jak informowaliśmy w ostatnim czasie, w październiku w Krakowie odnotowano ponad 1100 zgonów . To o 300 więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Ponadto od 2 do 8 listopada zaplanowanych było blisko 180 pochówków, czyli o 35 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Mimo że do tej pory pochówki w sobotę odbywały się raczej sporadycznie, to zaplanowane zostały na 7 i 14 listopada. Nie jest wykluczone, że do terminarza zostaną włączone kolejne soboty. Ponadto Zarząd Cmentarzy Komunalnych zatrudnił kolejnych grabarzy.