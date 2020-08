Koronawirus. Rosja rozpoczęła produkcję szczepionki na COVID-19

Pierwsza partia jest już gotowa i wkrótce zostanie rozdystrybuowana. Zdaniem rosyjskich władz, może to nastąpić nawet do końca tego miesiąca.

To, co zwraca uwagę ekspertów z całego świata, to czas produkcji szczepionki oraz pominięcie pewnych procedur. Według nich rosyjska szczepionka została zatwierdzona bez tzw. III fazy badań.