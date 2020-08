Koronawirus. Rosja i szczepionka na COVID-19. Reuters ostrzega: Nie została potwierdzona na dużej grupie pacjentów

Ostrzeżenie ze strony Reutera to odpowiedź na wtorkowy komunikat Kremla. Władimir Putin ogłosił na naradzie z ministrami, że w Rosji zarejestrowano szczepionkę przeciwko koronawirusowi.

Wątpliwości co do skuteczności rosyjskiej szczepionki ma jednak agencja Reutera, która skontaktowała się z kilkoma światowymi ekspertami. Ich zdaniem takie posunięcie Rosji to bardzo "lekkomyślny krok".