Koronawirus. Przywódcy UE zgodni: powstanie Fundusz Ożywienia do walki ze skutkami pandemii

- Komisja Europejska ma przygotować Fundusz Ożywienia, który będzie powiązany z wieloletnimi ramami finansowymi - przekazał na konferencji prasowej przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Z nieoficjalnych informacji wynika, że osiągnie on rekordowy pułap - ma być on warty od 1 do aż 2 bilionów euro.

Koronawirus. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen oraz szef RE Charles Michel (PAP, Fot: PAP, EPA, OLIVIER HOSLET )