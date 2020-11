Koronawirus. Przez Instagram "leczyła" zakażenia. Rusza śledztwo

Koronawirus. Rosja: Przez Instagram "leczyła" ludzi. Będzie śledztwo

Koronawirus. Rosja: Lekarka zaprzecza. Porada z Instagrama jak konsultacja?

Walentina Maksimowa, która zostanie poddana kontroli służbowej, uważa, że nie dopuściła się niczego nielegalnego. W jej opinii jako internistka zatrudniona w szpitalu zakaźnym ma prawo, do takiej oferty.

Władze Rosji są innego zdania i apelują do mieszkańców kraju, by w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem, nie leczyli się na własną rękę.

Mimo apeli większość pacjentów, którzy trafiają do szpitali zakaźnych w Moskwie, to niestety osoby, które podjęły próbę samodzielnego leczenia - to dane przekazane przez Anastazję Rakową, wicemer Moskwy.