Koronawirus. Przebrał się za choinkę, przez strój zaraziło się 44 osoby

Do zakażenia pracowników szpitala w San Jose doszło w święta Bożego Narodzenia. Jeden z pracowników do placówki przyszedł ubrany w nadmuchiwany strój imitujący choinkę. W izbie przyjęć przebywał krótko, jednak zaraził 44 pracowników. Po tym spotkaniu zmarła jedna z kobiet zatrudniana w dziale rejestracji.

"Szanując prywatność pacjentów i ich rodziny nie mamy żadnych dodatkowych informacji do przekazania. Nasze myśli i modlitwy kierujemy do osób dotkniętych tą straszną stratą. Zapewniamy wsparcie naszym pracownikom w tym trudnym okresie" – czytamy w oświadczeniu szpitala, które zostało wysłane do lokalnych mediów.