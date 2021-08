Koronawirus. Prof. Simon ujawnia: Antyszczepionkowcy grożą mi śmiercią

Pod koniec lipca na jednym z bulwarów w Gdyni grupa antyszczepionkowców zaatakowała pracowników zaparkowanego tam mobilnego punktu szczepień. Do bulwersującego zdarzenia doszło też w Grodzisku Mazowieckim, gdzie agresywne osoby próbowały siłą wejść do punktu szczepień. Kilkadziesiąt godzin później doszło do podpalenia mobilnego punktu szczepień oraz placówki sanepidu w Zamościu.