Koronawirus. Prof. Gut: COVID-19 nie można traktować jak grypę

Prof. Guta zapytano m.in. o spadającą liczbę wykonywanych dziennie testów. Wirusolog uważa, że "ona wynika po prostu z liczby podejrzeń". - Istnieją określone kryteria, przy których testujemy, i jeśli zgłasza się mniejsza liczba osób z podejrzeniami, to mniejsza liczba będzie testowana - stwierdził we wtorek ekspert w Telewizji Republika.

Podkreślił też, że choć zmniejszają się raportowane wskaźniki zakażeń, to koronawirusa nie należy lekceważyć i traktować go jak zwykłej grypy. - Konsekwencje tej choroby mogą być znacznie poważniejsze. I to właśnie u tych osób, które łagodnie ją przeszły - mówił.