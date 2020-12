Koronawirus. Prof. Andrzej Horban: nieprzyjemna śmierć przez uduszenie

W rozmowie z TVN24 prof. Andrzej Horban tłumaczył, dlaczego tak ważne jest stosowanie się do wszystkich zaleceń sanitarnych. - Nadal mamy wysoki poziom zakażeń i jeśli trochę te zalecenia poluzujemy, to będziemy mieli dubel. Chcemy ominąć tłoki na stoku i w miejscowościach turystycznych, bo to nie mają być miejsca pogrzebowe - mówił ordynator oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.