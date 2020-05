Koronawirus. Powstał pierwszy polski respirator. Został wykonany w miesiąc

Nazwa respiratora to Hope2020. Jak czytamy na stronie projektu VentiHelp, misją zespołu od początku było stworzenie łatwego w obsłudze, bezpiecznego i taniego respiratora, który w każdych warunkach służyć będzie pomocą w ratowaniu życia ludzkiego. "Lekkie, mobilne urządzenie o prostych ustawieniach ma pozwolić na jego obsługę każdemu pracownikowi służby zdrowia, bez konieczności specjalistycznego szkolenia" - tłumaczą inicjatorzy projektu.

Koronawirus. Impuls od brytyjskiego ministerstwa zdrowia

Marek Ciembroniewicz na co dzień produkuje urządzenia medyczne. Jest współtwórcą słynnego polskiego robota kardiochirurgicznego Robin Heart mc2. Nigdy wcześniej jednak nie zbudował respiratora.

- Pomysł, by samemu za taką produkcję się zabrać, ciągle chodził mi po głowie. Przełom nastąpił, gdy brytyjskie ministerstwo zdrowia opublikowało okólnik, jak wykonać respirator, by spełniał swoją rolę. Podane są w nim warunki, jakie sprzęt musi spełniać, oraz informacja, że jeśli tak się stanie, nie wymaga on certyfikacji, która trwa wiele miesięcy - mówił Gazecie Wyborczej Ciembroniewicz.