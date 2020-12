Koronawirus. Polskie samorządy chcą niemieckiej pomocy

Kilka tysięcy masek FFP2, aparaty do nieinwazyjnej wentylacji, pulsoksymetry oraz kilka tysięcy litrów środka do dezynfekcji rąk. To odpowiedź Brandenburgii na prośbę o wsparcie w walce z pandemią wysłaną przez marszałek partnerskiego województwa lubuskiego, Elżbietę Annę Polak. - Jesteśmy teraz w momencie, który w historii świata zdarza się raz na sto lat. Dlatego jesteśmy zainteresowani pomocą, jaką zaoferowali Polakom nasi zachodni sąsiedzi - tłumaczy marszałek. Wstępną gotowość pomocy wyraziła również Saksonia, drugi land partnerski, do którego zwróciło się Lubuskie.