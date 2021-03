Koronawirus. Podróże szczepionkowe dla sfrustrowanych Niemców

Kiedyś ludzie jeździli do Amsterdamu tylko po to, aby legalnie palić marihuanę w jednym z wielu holenderskich "coffee shopów”. Dziś, w świecie nękanym przez pandemię, podróżnicy szukają czegoś bardziej wymagającego.

Firmy turystyczne chcą przenieść część niemieckiego zapotrzebowania na szczepionkę do krajów, w których jest ona dostępna. W lutym niemieckie biuro podróży Fit Reisen rozpoczęło reklamę tak zwanych "podróży szczepionkowych”.

Rozwiązania dla problematycznego sektora

Aktualnie pomysł został wstrzymany, jak twierdzi firma, wskazując na oczekiwania, że od kwietnia ruszą pełną parą szczepienia w Niemczech. Pierwotny plan zakładał, że szczepionki będą oferowane w krajach, do których Fit Reisen już podróżuje i gdzie miejscowa ludność jest już w dużej mierze zaszczepiona.

Nieodkryte terytorium

Inni operatorzy turystyczni nadal oferują takie pakiety, mimo przeszkód wynikających z ograniczeń w podróżowaniu i faktu, że większość dawek szczepionek jest zarezerwowana dla ludności lokalnej. Międzynarodowe wakacje po szczepienia są praktycznie niemożliwe - na razie. Niektórzy uważają, że wkrótce się to zmieni.

Norweskie biuro podróży World Visitor zajmuje się obsługą turystów z krajów skandynawskich oraz z Niemiec. W ostatnim czasie na stronie internetowej firmy pojawiła się sekcja „podróż szczepionkowa”, w której są oferty wyjazdów do Rosji, gdzie można otrzymać szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Klienci mogą wybierać spośród różnych pakietów turystycznych, które zawierają możliwość otrzymania rosyjskiej szczepionki Sputnik V.

Jedna z opcji, w cenie od 1 199 euro (1 428 dolarów), obejmuje dwa szybkie wyjazdy w ciągu jednego miesiąca, po jednym na każdą z niezbędnych dawek. Za 2 999 euro klienci mogą zdecydować się na bardziej luksusowy, 22-dniowy pobyt w rosyjskim uzdrowisku, z podaniem szczepionki na początku i na końcu podróży. Trzecia opcja to wyjazd do hotelu spa w Turcji, z międzylądowaniem na jednym z rosyjskich lotnisk, gdzie w terminalu znajduje się punkt szczepień.

"Wkrótce w strefie tranzytowej moskiewskiego lotniska ma zostać otwarte centrum szczepień" - napisał World Visitor na swojej stronie internetowej. "W ten sposób nieco skomplikowane zamówienie wizowe z zaproszeniem ministerialnym nie jest obowiązujące”. Oficjalnie niemieccy podróżni do Rosji potrzebują zaproszenie do wjazdu.

W terminalu E moskiewskiego lotniska Szeremietiewo otwarto już punkt szczepień, ale jest on otwarty tylko dla obywateli i mieszkańców Rosji, jak potwierdziło DW lotnisko. Po bliższym przyjrzeniu się warunkom oferty widać, że biuro podróży nie gwarantuje, że jego klienci zostaną zaszczepieni. "Usługi touroperatora ograniczają się jedynie do transferu i umówienia wizyty u lekarza” - czytamy na stronie internetowej.

Rynek reaguje na zapotrzebowanie

Chociaż turystyka szczepionkowa mogłaby przyczynić się do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zakończenie pandemii, to jednak wiąże się z etycznym problemem: czy sprawiedliwe jest zmuszanie większości społeczeństwa do czekania na lek ratujący życie, podczas gdy ci, którzy mają środki finansowe, urządzają sobie w tym celu wakacje? I czy firmy turystyczne powinny w ten sposób zarabiać pieniądze?