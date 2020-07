Koronawirus. Personel pielęgniarski i opiekuńczy: słabo opłacani bohaterowie kryzysu

Był to okres od początku do połowy marca, kiedy to również w Niemczech stało się naprawdę jasne, że pandemia koronawirusa oznacza poważny kryzys dla całego społeczeństwa. Coraz centrum zainteresowania znalazły się grupy zawodowe, które musiały wziąć na swoje barki ciężar kryzysu: na pielęgniarki i personel pomocniczy w szpitalach, w domach opieki. Wieczorami, w całych Niemczech, i w wielu innych krajach, ludzie wychodzili na balkony i bili brawo bohaterom kryzysu.