Koronawirus. Paryski sposób na zgromadzenia: zakaz spożywania alkoholu

Władze Paryża zdecydowały, że w ramach walki ze zgromadzeniami, na niektórych ulicach miasta wprowadzony zostanie zakaz spożywania alkoholu. Decyzja jest ma wspomóc starania miasta zmierzające do ograniczenia transmisji koronawirusa.

A man rides his bicycle near Eiffel Tower in Paris, on April 14, 2020, during the lockdown in France to attempt to halt the spread of the novel coronavirus COVID-19. (Photo by Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images)

