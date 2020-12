Koronawirus. Ogromne problemy po COVID-19. Kiedy do pracy?

Koronawirus może powodować problemy zdrowotne nawet trzy miesiące po przebytej chorobie. Jak wskazuje prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr hab. Maciej Krawczyk w rozmowie z PAP, "jeśli stan pacjenta był ciężki, podłączony był na przykład do respiratora, walczył z chorobą kilka tygodni, to komplikacje mogą być cięższe, np. może dojść do uszkodzenia nerwów obwodowych i z tym związanego paraliżu".