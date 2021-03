Koronawirus odpuści? Wiceminister zdrowia wprost o tym, co go martwi

Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska apeluje. Powodem Wielkanoc

Jak zaznaczył wiceminister zdrowia, sytuacja epidemiczna w Polsce to efekt brytyjskiej mutacji koronawirusa. - Na ten okres Wielkanocy apeluję do państwa o rozwagę. To będzie trudny czas dla nas - tłumaczył.

Polityk dodał, że stosowanie się do obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, może skutkować zahamowaniem wzrostów zakażeń COVID-19. - Wskazuje na to województwo warmińsko-mazurskie - podkreślił Waldemar Kraska.

W opinii Waldemara Kraski, Polacy przyzwyczaili się już do epidemii koronawirusa, przez co dochodzi do zaniedbań. - Musimy zwiększyć naszą czujność. Pamiętać o dezynfekcji, maseczkach. To naprawdę ważne - podkreślił.