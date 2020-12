Koronawirus. Odkryto zwiastuny ciężkiego przebiegu COVID-19

Międzynarodowy zespół naukowców zidentyfikował pewne typy komórek we krwi, które wskazują na możliwość ciężkiego przebiegu COVID-19. W próbkach krwi pacjentów, którzy później zmarli, naukowcy odkryli szczególnie dużą liczbę niedojrzałych komórek, które normalnie znajdują się w szpiku kostnym, ale które w przypadku np. zakażenia krwi przenikają do krwi.

Są to tak zwane megakariocyty, komórki prekursorowe płytek krwi, trombocytów, odpowiedzialne za krzepnięcie krwi. - Jest to szczególnie zaskakujące, ponieważ megakariocyty zwykle nie znajdują się we krwi, ale w szpiku kostnym - wyjaśnia Florian Tran, który prowadzi badania w Instytucie Klinicznej Biologii Molekularnej na Uniwersytecie w Kilonii.