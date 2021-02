Koronawirus. Odkryto potencjalny lek na COVID-19. Ta substancja otrzymywana jest z roślin

Pochodne substancji o nazwie tapsygargina testowane są również w leczeniu nowotworów. Według badaczy z University of Nottingham, którzy wyniki swoich badań opublikowali na łamach pisma "Viruses", stosowanie tapsygarginy powinno być bezpieczne.

Koronawirus. Tapsygargina potencjalnym lekiem na COVID-19

Jak wskazują naukowcy, oprócz działania przeciwko nowemu koronawirusowi, tapsygargina ma inne szerokie spektrum możliwości. Chodzi o to, że wiele infekcji układu oddechowego trudno jest odróżnić po samych objawach. Ta substancja umożliwi łatwiejsze leczenie wszystkich tych chorób.

Eksperci przekazali, że tapsygargina jest skuteczna, gdy podawana jest przed lub w trakcie zachorowania, a jej przeciwwirusowe działanie jest co najmniej kilkaset razy silniejsze, niż obecnie stosowanych leków.

Co więcej, jak wskazują naukowcy, lek ten uniemożliwia wirusowi tworzenia nowych kopii przez co najmniej 48 godzin po 30-minutowym działaniu. Substancja ta jest stabilna w kwaśnym PH. Oznacza to, że możliwe jest stosowanie jej doustne. Ewentualne stosowanie tego leku nie będzie wymagało hospitalizacji, czy też iniekcji. Wyniki badań mówią także o tym, że wirusy nie uodparniają się na ten związek.