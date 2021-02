Koronawirus. Wielka Brytania: Obostrzenia utrzymane mimo szczepionki?

- Jedną z tych rzeczy, których się nauczyliśmy, jest to, że kiedy ludzie wyjeżdżają na wakacje, to być może tracą trochę czujność, zbliżają się do siebie i mieszają w różnych grupach. To może być jeden z obszarów, gdzie dochodzi do rozprzestrzeniania się infekcji - stwierdziła dr Hopkins w programie "COVID Crisis".