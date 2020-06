Koronawirus. Nowe ognisko nad Bałtykiem. Sanepid: zakażenie po weekendzie w Sarbinowie

- Po powrocie do domu u jednej z osób wystąpiły objawy, które wskazywały na możliwość zakażenia SARS-CoV-2. Potwierdziły to testy - także u dwóch pozostałych członków rodziny. Cała trójka trafiła do szpitala - mówi Wirtualnej Polsce Anna Pawłowska, kierownik Oddziału Epidemiologii w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.