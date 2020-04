Koronawirus. Niemcy. Wzrósł współczynnik reprodukcji wirusa

Szef Instytutu Lothar Wieler powiedział we wtorek w Berlinie, że w przeciwieństwie do wielu innych krajów Niemcy jak dotąd z sukcesami trzymały wirusa w szachu. – Chcemy ten sukces obronić, nie chcemy żeby liczba przypadków znowu się zwiększała – powiedział. Niemcy zaczęły w ostatnich dniach łagodzić obowiązujące od połowy marca obostrzenia związane z pandemią.

Koronawirus. Współczynnik rośnie

Instytut Roberta Kocha poinformował jednocześnie, że współczynnik reprodukcji wirusa wzrósł do poziomu 1,0. Oznacza to, że jeden chory na Covid-19 zaraża statystycznie jedną osobę. Wcześniej współczynnik wynosił 0,9.

Lothar Wieler zaznaczył, że wspólnym celem pozostaje niedopuszczenie do przeciążenia systemu opieki zdrowotnej. Chwilowo nie ma obawy o brak miejsc w szpitalach. Warunkiem jest jednak utrzymanie się liczby zakażeń na niskim poziomie. Dlatego Wieler wezwał mieszkańców kraju do dalszego pozostawania w domach – gdy tylko jest to możliwe, używania masek ochronnych i zachowywania dystansu.

Z danych przekazanych we wtorek przez Instytut Roberta Kocha wynika, że liczba potwierdzonych przypadków Covid-19 w Niemczech to obecnie 156.337. Liczba zgonów to 5913, co oznacza, że śmiertelność sięga 3,8 procent.