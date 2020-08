Koronawirus. Niemcy walczą z II falą zakażeń? Medycy alarmują

Koronawirus. Niemcy walczą z II falą zakażeń? Lekarze alarmują

Jak stwierdziła lekarka, najważniejsze w tym momencie, to dobre rozłożenie wzrostu zakażeń w czasie. - Przy wypłaszczeniu tej liczby brak łóżek nie będzie problemem, chociaż to też kwestia czasu, aż na oddziałach zacznie brakować miejsc - podkreśliła.

Koronawirus. Niemcy walczą z II falą epidemii? Są wzrosty zakażeń

Koronawirus. Niemcy. Trzy podstawowe zasady ochrony

Jak podkreśla lekarka, dopóki nie ma dostępu do leków i szczepionek na SARS-CoV-2, należy robić wszystko, by nie dopuścić do gwałtownego wzrostu liczby zakażeń. - Możemy to zrobić tylko przy zachowaniu tych trzech czynników: higieny osobistej, dystansu społecznego oraz noszeniu maseczek ochronnych - podkreśliła.