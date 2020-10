Koronawirus Niemcy. Prawie 15 tysięcy nowych zakażeń

Mimo że liczba zakażeń w Niemczech jest mniejsza, niż w innych europejskich krajach - Francji , Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii, to w ostatnich dniach epidemia u naszych zachodnich sąsiadów wyraźnie przyspiesza.

Kanclerz Angela Merkel podkreślała już kilkukrotnie, że trzeba zrobić wszystko, co możliwe, by uniknąć ponownego zamknięcia niemieckiej gospodarki. Niemieccy politycy ostrzegają, że jeśli obecny trend wzrostowy, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, utrzyma się, to konieczne będzie wprowadzenie ostrzejszych zasad.