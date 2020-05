Koronawirus Niemcy. Kryzys w Niemczech? PKB spadł o 2,2 proc.

Koronawirus Niemcy. Kryzys w Niemczech

Niemcy to jeden z najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa europejskich krajów. Eksperci obawiali się, że obostrzenia, które zastosowano w obawie przed rozprzestrzenianiem się epidemii, mogą wpłynąć na gospodarkę. Te obawy potwierdziły dane opublikowane przez Federalny Urząd Statystyczny.

Jak wynika z raportu FUS, Produkt Krajowy Brutto Niemiec spadł (w ujęciu wyrównanym sezonowo) o 2,2 proc. wobec pierwszego kwartału 2020 roku. W ujęciu rocznym PKB (niewyrównany sezonowo) spadł o 1,9 proc w stosunku do pierwszego kwartału tego roku. Te dane nie mogą napawać optymizmem mieszkańców Niemiec.

Koronawirus Niemcy. Spada liczba chorych

Niemcy to jeden z europejskich krajów, w których odnotowano największą liczbę zakażeń koronawirusem. Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), u naszych zachodnich sąsiadów zdiagnozowano ponad 180 tysięcy chorych na COVID-19. Zmarło 8 371 osób. 161 tysięcy osób to ozdrowieńcy.W Niemczech przeprowadzono prawie 3,6 mln testów.