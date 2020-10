Koronawirus Niemcy. Graniczące z Polską landy luzują obostrzenia

Koronawirus. Landy graniczące z Polską luzują obostrzenia

W czwartek Instytut im. Roberta Kocha opublikował nowy komunikat, w którym rozszerzył na całą Polskę strefę zagrożenia koronawirusowego. Instytut ten w Niemczech koordynuje zwalczanie chorób zakaźnych. Taka decyzja oznacza, że osoby przekraczające naszą zachodnią granicę będą musiały się liczyć z obowiązkiem odbycia kwarantanny. Za zlekceważenie kwarantanny grozi karą pieniężną w kwocie do 25 tys. euro.

Granicę będzie można przekroczyć na 24 godziny, by dojechać do szkoły, lekarza czy zrobić zakupy. Dozwolone będą również wizyty najbliższej rodziny. Nie mogą one jednak trwać dłużej niż 3 dni.