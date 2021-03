Koronawirus. Niemcy: darmowe maski FFP2. Apteki zarobiły "bez wysilania się"

Dystrybucja bezpłatnych maseczek FFP2 prawdopodobnie będzie kosztować niemieckich podatników ponad dwa miliardy euro. Według analiz przeprowadzonych przez rozgłośnie WDR, NDR oraz gazetę "Sueddeutsche Zeitung", niemieckie apteki osiągnęły duże zyski z kampanii resortu zdrowia. Otrzymywały one zwrot kosztów w wysokości sześciu euro za maskę, której zakup kosztował od jednego do dwóch euro. "Zarobiliśmy bez wysilania się" - skomentował jeden z aptekarzy.

Nie jest do końca jasne, dlaczego cena za maskę została ustalona na poziomie sześciu euro. Zgodnie z dokumentami, na początku października doradcy doszli do średniej ceny 4,29 euro, a 25 listopada do ceny 1,22 euro w hurcie. Jednak ministerstwo zdrowia uznało cenę 4,29 euro za podstawę i doliczyło do tego jako ryczałt koszty pracy aptekarzy.