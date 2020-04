Koronawirus. Niemcy chcą ściślejszej kontroli na granicy z m.in. Polską. KE się to nie podoba

Na przyszłym posiedzeniu sztabu koronakryzysowego w Berlinie dyskutowana będzie propozycja szefa niemieckiego MSW Horsta Seehofera, by rozszerzyć kontrolę granic w Niemczech oraz wprowadzić obowiązek kwarantanny dla wszystkich osób przybywających do Niemiec samolotami - podaje "Der Spiegel". Posiedzenie sztabu kryzysowego planowane jest na poniedziałek 6 kwietnia.

Od 16 marca granice Austrii, Francji, Szwajcarii, Luksemburga i Danii może przekroczyć tylko ten, kto ma jakiś istotny powód, jak np. osoby pracujące za granicą. Ograniczeń nie ma natomiast w przepływie towarów. Jak podaje MSW, na granicach z tymi krajami odmówiono do tej pory wjazdu 60 tys. osobom.

Obowiązkowa kwarantanna

Obecnie codziennie do Niemiec przybywa 20 tys. osób z zagranicy, które zdaniem berlińskiego MSW mogą być potencjalnymi nosicielami koronawirusa. Z tego względu osoby przybywające drogą powietrzną musiałyby się poddać kwarantannie. Do tej pory władze sanitarne każdego kraju związkowego z osobna ustalają zasady kontroli stanu zdrowia osób przybywających do RFN przez lotniska.