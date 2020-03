Koronawirus. NFZ: nie wyjeżdżajcie do sanatoriów!

Najważniejszą kwestią jest to, co zrobić, jeśli ma się skierowanie do sanatorium: czy jechać, a jeśli się tego nie zrobi, to czy przepadnie kolejka? Nie - odpowiada NFZ, do sanatoriów nie wolno wyjeżdżać, a skierowanie należy odesłać do oddziału NFZ, który je wystawił. Kolejka nie przepada, a wyjazd odbędzie się w najbliższym możliwym terminie po unormowaniu sytuacji z epidemią spowodowaną koronawirusem.