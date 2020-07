Koronawirus. Naukowcy wzywają WHO do podania konkretów

Naukowcy domagają się od WHO dokładnych informacji na temat koronawirusa

Z kolei według WHO nie ma wystarczających dowodów na to, że koronawirus rozprzestrzenia się w powietrzu. "W ciągu ostatnich kilku miesięcy kilkakrotnie stwierdziliśmy, że uważamy transmisję w powietrzu za możliwą, ale z pewnością nie jest poparta solidnymi lub nawet wyraźnymi dowodami” - powiedziałą cytowana przez New Jork Times, dr Benedetta Allegranzi, wiodąca specjalistka WHO w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń.