Koronawirus. Naukowcy odkryli jego 5 odmian

Podział przypadków Covid-19 na łagodne i poważne nie jest jednak wystarczający. - Przebieg choroby bywa daleko bardziej zróżnicowany i każdy z pacjentów wymaga terapii, dopasowanej do jego indywidualnego stanu. To, co pomaga jednym, nie przynosi poprawy stanu zdrowia innych - wyjaśniła współautorka opublikowanych właśnie wyników badań, dr Anna Aschenbrenner z German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE) i University of Bonn.