Koronawirus. Nauczycielka zakażona. 500 osób z gminy Mykanów na kwarantannie

Koronawirus. Nauczycielka zakażona, rodzice na kwarantannie

- Mamy sytuację w tej chwili taką, że przedszkole w Kuźnicy Kiedrzyńskiej zostało zamknięte i dzieci przebywają w domu. To samo dotyczy szkoły w Broniszewie i wszystkie klasy tej szkoły i oddziały przedszkolne zostały zamknięte. Szkoła przeszła na zdalne nauczanie i w Borownie klasy 4, 5, 6 i 7 oraz wszystkie dzieci, które przebywały w piątek na świetlicy, tj. grupa dowożona do szkoły też przebywają w domu. Rodzice tych dzieci będą skierowani na kwarantannę - powiedział wójt gminy Mykanów Dariusz Pomada, którego cytuje "Radio Jura". Kwarantanna ma potrwać do niedzieli.