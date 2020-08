Koronawirus. Nalot policji na klub nieprzestrzegający obostrzeń. 13 osób nie żyje

Do tragicznej w skutkach interwencji służb doszło w sobotę 22 sierpnia w Limie. Uczestnicy imprezy w jednym z klubów, uciekając przed policją stratowali lub przyczynili się do uduszenia łącznie 13 osób.

Koronawirus. Tragiczny finał imprezy

Zanim pojawiła się policja w klubie Thomas Restobar bawiło się ok 120 osób. Policja została zawiadomiona o imprezie w lokalu przez mieszkańców sąsiadujących z klubem budynków w dzielnicy Los Olivos. Kiedy funkcjonariusze zjawili się na miejscu, imprezowicze rzucili się w popłochu do ucieczki.

Orlando Velasco z limskiej policji opisywał, że ludzie spanikowali i zaczęli się tratować zupełnie nie dbając o to, że komuś może stać się krzywda. Jego zdaniem ludzie walczyli ze sobą o dostęp do drzwi wyjściowych.

W oficjalnym komunikacie, ministerstwo spraw wewnętrznych Peru poinformowało, że ludzie mieli do dyspozycji tylko jedne drzwi wyjściowe. Większość ofiar to osoby, które znalazły się w niewielkim pomieszczeniu między drzwiami i klatką schodową prowadzącą na zewnątrz budynku. Do szpitala z obrażeniami ciała trafiło 6 osób w tym funkcjonariusze policji.