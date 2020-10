Koronawirus. Najnowszy sondaż IBRiS dla WP. Stan nadzwyczajny? Polacy podzieleni

Rekord goni rekord. Odnotowujemy coraz więcej zakażeń koronawirusem w kraju. Czy to moment na radykalne ruchy? Najnowszy sondaż IBRiS dla Wirtualnej Polski wskazuje, że Polacy mimo obaw przed COVID-19 są podzieleni co do słuszności wprowadzania stanów nadzwyczajnych.

Koronawirus. Premier Mateusz Morawiecki nie wyklucza wprowadzenia stanu wyjątkowego (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski, REPORTER)