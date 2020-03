Koronawirus na świecie. 50 Polaków na Cyprze Północnym zakończyło kwarantannę

Polacy, którzy odbywali kwarantannę w jednym z hoteli na Cyprze Północnym, zakończyli już kwarantanną. Teraz wracają do kraju. W Dreźnie czeka na nich autobus, który zabierze ich do Polski.

Większość z grupy 50 Polaków na Cyprze Północnym znalazła się dzięki wykupieniu wycieczki w biurze Exim Tours. O rozpoczęciu przez nich kwarantanny pisaliśmy już na łamach Wirtualnej Polski.

Koronawirus na świecie. Cypr Północny. Polacy wracają do kraju

Polacy po zakończeniu 14-dniowej kwarantannie w hotelu Salamis Bay Conti zostali przewiezieni na lotnisko Ercan położone na Cyprze Północnym. - Samolot wyleciał z Ercan o godzinie 6 czasu cypryjskiego (godz. 5 w Polsce - przyp. red.). Na jego pokładzie znajdowało się w sumie 110 pasażerów - przekazał w rozmowie z PAP Serhat Ozcelik, dyrektor lotniska Ercan w Tureckiej Republice Cypru Północnego (TRCP).

Samolotem z Cypru Północnego udali do Turcji. Dopiero z lotniska w Antalyi (Turcja) mogli polecieć do Drezna (Niemcy), gdzie mają wylądować przed południem we wtorek.

Zobacz też: Stanisław Karczewski pracował przy pacjentach, ale testu na razie nie robi. "To byłby wielki błąd"

Koronawirus na świecie. Polaków czeka kolejna kwarantanna

Jak przekazały władze biura Exim Tours, w Niemczech będzie czekał na nich autobus, którym wrócą do kraju. To właśnie biuro podróży poniosło koszty transportu Polaków do kraju. Dokładna data powrotu do kraju nie jest jeszcze określona, wszystko zależy od warunków na przejściu granicznym, gdzie autobus przekroczy granicę z Polską. Później zatrzyma się w Katowicach i Warszawie. Stamtąd podróżni będą musieli zapewnić sobie powrót do domu.

Dla polskich turystów to nie koniec problemów z koronawirusem. Zgodnie z rozporządzeniem wynikającym z wprowadzonego stanu epidemii, po powrocie do kraju będą musieli przejść ponownie 14-dniową kwarantannę. - Trochę boimy się tej podróży. Wolelibyśmy polecieć bezpośrednio do Polski. Niestety, nie udało się - mówiła w rozmowie z PAP jedna z turystek.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.

Grupa 50 Polaków niestety nie mogła skorzystać z samolotu, którym do kraju we wtorek będą wracali nasi rodacy z Cypru. Taką sytuację wymusił polityczny podział wyspy. Ci, znajdujący się w Republice Cypryjskiej trzecim samolotem w ramach akcji #LOTdoDomu wylecą z lotniska w Larnace około godziny 12.30.

Źródło: PAP

Masz newsa? Daj znać na dziejesie.wp.pl. Czekamy na zdjęcia, nagrania oraz informacje!