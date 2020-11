Koronawirus. Limanowa. SOR nie przyjął pacjenta, bo nie miał wyniku testu na COVID-19. Mężczyzna zmarł

Mężczyzna zgłosił się do szpitala w Limanowej w poniedziałek rano. Na miejscu skarżył się na odczuwane duszności, ale personel szpitala odesłał go do domu. W drodze powrotnej stan mężczyzny znacznie się pogorszył. Jak podaje portal limanowa.in, do reanimacji wezwana została wówczas karetka pogotowia. Mimo akcji ratunkowej podjętej przez ratowników, życia odesłanego do domu pacjenta nie udało się uratować.