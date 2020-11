Koronawirus. Lekarz ujawnia, co widzi umierający pacjent zakażony COVID-19 [WIDEO]

Lekarz z Missouri (USA) opublikował nagranie, które w sieci odbiło się szerokim echem. Medyk na krótkim filmie wideo odtworzył to, co zakażony COVID-19 pacjent może zobaczyć w ostatnich chwilach przed śmiercią. Medyk tym wstrząsającym sposobem chce nakłonić społeczeństwo do noszenia maseczek ochronnych.

Koronawirus. Lekarz odtworzył to, co mogą zobaczyć pacjenci zakażeni COVID-19, zanim umrą / foto ilustracyne (Unsplash.com, Fot: @mufidpwt)