Koronawirus. Kiedy rozpocznie się dystrybucja szczepionki?

"Dajemy sczepionki Amerykanom, a oni ich nie biorą. Mówią: Hej, nie wierzę w szczepionki. - Wstyd. To nie pozwala mi zasnąć w nocy" - mówił Gustave Perna w niedzielnym wywiadzie dla telewizji CBS News.

Dziennikarz pytał generała o to, jak szybko szczepionka trafi do 300 milionów Amerykanów. Perna zapewnił o rozpoczęciu dystrybucji zaraz po zatwierdzeniu szczepionki, ale wyraził obawę o reakcję antyszczepionkowców. Powołał się w tym kontekście na słowa komisarz ds. Zdrowia w News Jersey, Judith Perischilli, która już wcześniej podkreślała, że wielu ludzi może unikać szczepionki.

"Przebadaliśmy 2000 osób z opieki zdrowotnej, lekarzy i pielęgniarek i wiemy, że ponad 60 procent lekarzy powiedziało, że przyjmą szczepionkę. Wiemy też, że ok. 40 procent pielęgniarek stwierdziło, że ustawiłoby się w kolejce po szczepionkę" - mówiła Perischilli w wywiadzie dla CBS, dodając jednocześnie, że "istnieje wiele wątpliwości co do szczpionek".