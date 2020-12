Koronawirus. Kiedy koniec obostrzeń? Doradca premiera o zdjęciu zakazów

Pierwszą szczepionkę przeciw koronawirusowi w poniedziałek zatwierdziła Komisja Europejska po rekomendacji ekspertów z unijnej agencji ds. leków. Polskie władze zapowiadają, że pierwsze szczepienia rozpoczną się tuż po świętach, a do pierwszego tygodnia stycznia do naszego kraju trafić ma 600 tys. sztuk preparatu.

- Jeżeli do lata uda nam się wyszczepić przynajmniej wszystkich, którzy mają 60 lat i więcej, to już jesteśmy bliscy zniesienia 95 proc. tzw. obostrzeń - powiedział główny doradca premiera ds. walki z koronawirusem prof. Andrzej Horban na antenie Radia ZET.

- Prawdopodobnie zapomnimy o czymś takim jak maski. -Jeżeli wyszczepimy wszystkich 60+, to zabieramy się za następnych i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni – ocenia lekarz.

Koronawirus. Prof. Horban: przeciętny człowiek musi poczekać

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, do kiedy "przeciętny człowiek" będzie musiał czekać, ekspert odpowiada: "Tego jeszcze nie wiemy".

Koronawirus. Pierwszy zaszczepiony Polak? Prof. Horban: polosujemy

Pytany z kolei o to, czy jesteśmy przygotowani do szczepień, prof. Andrzej Horban stwierdził, że "na 100 proc. to nigdy człowiek nie jest przygotowany".